Автобусы горели в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Лисичанске спасатели потушили возгорание, возникшее в салонах четырех списанных автобусов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Луганской области.
Вчера, 22 января, в 14:09 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании автобуса на улице Канатная.
Немедленно по указанному адресу было направлено дежурное отделение Государственной пожарно-спасательной части.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на открытой территории горят четыре списанные автобусы. Для оказания помощи в ликвидации пожара и подвоза воды были задействованы дополнительные силы и средства.
Пожарным удалось ликвидировать пожар в 15:35.
Огнем уничтожено салоны и повреждено корпуса четырех списанных автобусов - 1 автобус "ЛАЗ" и 3 автобуса "Икарус" и тентовое покрытие прицепа для грузовика.
Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Причину возникновения возгорания пока выясняют специалисты.