Автобус з українцями потрапив у ДТП у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. У польському місті Влоцлавек зіткнулися пасажирський автобус і легковий автомобіль, внаслідок чого двоє людей потрапили до лікарні. Про це повідомили у пресслужбі місцевої поліції міста Влоцлавка, передає УНН.
Аварія сталася 8 вересня, після 10 години ранку.
Як попередньо встановила поліція, 55-річний водій автобуса втратив керування, коли почав гальмувати, намагаючись уникнути зіткнення з автомобілями, які зупинилися перед пішохідним переходом. У результаті транспортний засіб розвернуло в зелену зону між двома проїжджими частинами, зіткнувшись при цьому з одним з автомобілів, що стояв перед пішохідним переходом. Потім автобус винесло на протилежну смугу руху, де він врізався в автомобіль Volkswagen, який рухався в напрямку центру Влоцлавека.
В результаті зіткнення 30-річного водія Volkswagen доставили в лікарню, через деякий час туди потрапив і пасажир автомобіля. В автобусі ж на момент ДТП перебував 21 пасажир і два водії. Вони не постраждали.
55-річного водія затримали для з'ясування причин ДТП. Тест показав, що він був тверезий.
Водночас, за даними місцевого видання Naszemiasto - новини Влоцлавека, двоє водіїв та 21 пасажир автобуса були українцями.
Нагадаємо, головними винуватцями ДТП на польських дорогах серед іноземців є громадяни України, а рідше – Білорусі, Росії, Німеччини та Чехії.