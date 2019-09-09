Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В польском городе Влоцлавек столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, в результате чего два человека попали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции города Влоцлавка, передает УНН.
Авария произошла 8 сентября, после 10:00 утра.
Как предварительно установила полиция, 55-летний водитель автобуса потерял управление, когда начал тормозить, пытаясь избежать столкновения с автомобилями, которые остановились перед пешеходным переходом. В результате транспортное средство развернуло в зеленую зону между двумя проезжими частями, столкнувшись при этом с одним из автомобилей, который стоял перед пешеходным переходом. Затем автобус вынесло на противоположную полосу движения, где он врезался в автомобиль Volkswagen, который двигался в направлении центра Влоцлавек.
В результате столкновения 30-летний водитель Volkswagen доставили в больницу, через некоторое время туда попал и пассажир автомобиля. В автобусе же на момент ДТП находился 21 пассажир и два водителя. Они не пострадали.
55-летнего водителя задержали для выяснения причин ДТП. Тест показал, что он был трезв.
В то же время, по данным местного издания Naszemiasto - новости Влоцлавек, двое водителей и 21 пассажир автобуса были украинцами.
Напомним, главными виновниками ДТП на польских дорогах среди иностранцев являются граждане Украины, а реже - Беларуси, России, Германии и Чехии.