Автобус з прочанами перекинувся на Прикарпатті, 10 осіб травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У селі Гошів Долинського району перекинувся автобус з прочанами, 10 людей травмувалися, з них п’ятеро госпіталізовані. Про це повідомляє прес-служба управління превентивної діяльності ГУНП в Івано-Франківській області, передає УНН.
У суботу 25 березня 58-річний водій на підйомі до Гошівського монастиря не обрав безпечної швидкості руху і не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус почав котитися назад та в'їхав у стовп. Після зіткнення автобус «Неоплан» з прочанами з Тисменицького району перекинувся на ліву сторону.
Внаслідок ДТП 10 людей, зокрема 13-річний хлопчик та 12-річна дівчинка, отримали тілесні ушкодження. Постраждалого підлітка, а також чотирьох жінок віком 90, 80,60 та 58 років доставили до лікарні з травмами різної тяжкості.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження.
Як повідомляв УНН, автомобіль злетів з моста в річку на Житомирщині.