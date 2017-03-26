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Автобус з прочанами перекинувся на Прикарпатті, 10 осіб травмовані

Київ • УНН

 • 17022 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. У селі Гошів Долинського району перекинувся автобус з прочанами, 10 людей травмувалися, з них п’ятеро госпіталізовані. Про це повідомляє прес-служба управління превентивної діяльності ГУНП в Івано-Франківській області, передає УНН.

У суботу 25 березня 58-річний водій на підйомі до Гошівського монастиря не обрав безпечної швидкості руху і не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус почав котитися назад та в'їхав у стовп. Після зіткнення автобус «Неоплан» з прочанами з Тисменицького району перекинувся на ліву сторону.

Внаслідок ДТП 10 людей, зокрема 13-річний хлопчик та 12-річна дівчинка, отримали тілесні ушкодження. Постраждалого підлітка, а також чотирьох жінок віком 90, 80,60 та 58 років доставили до лікарні з травмами різної тяжкості.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Як повідомляв УНН, автомобіль злетів з моста в річку на Житомирщині.

Українські Національні Новини

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