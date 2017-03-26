Автобус с паломниками перевернулся на Прикарпатье, 10 человек травмированы

В субботу 25 марта 58-летний водитель на подъеме к Гошевского монастырю не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением, в результате чего автобус начал катиться назад и въехал в столб. После столкновения автобус “Неоплан” с паломниками из Тисменицкого района перевернулся на левую сторону.

В результате ДТП 10 человек, в том числе 13-летний мальчик и 12-летняя девочка, получили телесные повреждения. Пострадавшего подростка, а также четырех женщин в возрасте 90, 80,60 и 58 лет доставили в больницу с травмами различной тяжести.

По данному факту начато уголовное производство.

Как сообщал УНН, автомобиль слетел с моста в реку на Житомирщине.