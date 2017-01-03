Автобус з Прикарпаття дорогою до Львова потрапив у ДТП, є жертви

У повідомленні йдеться, що аварія трапилася поблизу села Заріччя Жидачівського району. Винуватцем пригоди став 45-річний водій автомобіля ГАЗ-24, який не впорався із керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху автомобілів. Це у свою чергу призвело до зіткнення з автобусом, у якому перебувало 29 пасажирів.

Внаслідок аварії водій ГАЗу загинув на місці. Його тіло доставили до моргу лікарні у Жидачеві. Пасажири автобуса не постраждали.

Усі обставини ДТП наразі з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на Житомирщині 1 січня, травми різного ступеню тяжкості отримали шестеро осіб.