Автобус з Прикарпаття дорогою до Львова потрапив у ДТП, є жертви
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 3 січня. УНН. Вчора ввечері, 2 січня, близько 17:20 рейсовий автобус сполученням “Калуш — Львів” на дорозі “Львів — Жидачів” потрапив у ДТП, повідомляє УНН з посиланням на Департамент з питань ЦЗ ЛОДА.
У повідомленні йдеться, що аварія трапилася поблизу села Заріччя Жидачівського району. Винуватцем пригоди став 45-річний водій автомобіля ГАЗ-24, який не впорався із керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху автомобілів. Це у свою чергу призвело до зіткнення з автобусом, у якому перебувало 29 пасажирів.
Внаслідок аварії водій ГАЗу загинув на місці. Його тіло доставили до моргу лікарні у Жидачеві. Пасажири автобуса не постраждали.
Усі обставини ДТП наразі з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на Житомирщині 1 січня, травми різного ступеню тяжкості отримали шестеро осіб.