Автобус из Прикарпатья по дороге во Львов попал в ДТП, есть жертвы
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 3 января. УНН. Вчера вечером, 2 января, около 17:20 рейсовый автобус сообщением "Калуш - Львов" на дороге "Львов - Жидачив" попал в ДТП, сообщает УНН со ссылкой на Департамент по вопросам ГЗ ЛОГА.
В сообщении говорится, что авария произошла возле села Заречье Жидачевского района. Виновником происшествия стал 45-летний водитель автомобиля ГАЗ-24, который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения автомобилей. Это в свою очередь привело к столкновению с автобусом, в котором находилось 29 пассажиров.
В результате аварии водитель ГАЗа погиб на месте. Его тело доставили в морг больницы в Жидачиве. Пассажиры автобуса не пострадали.
Все обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.
Напомним, в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Житомирской области 1 января , травмы различной степени тяжести получили шесть человек.