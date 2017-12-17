Автобус з дитячими футбольними командами зіткнувся з поїздом у Мексиці, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Щонайменше двоє людей загинули, ще 15 отримали травми у суботу внаслідок зіткнення автобуса з вантажним поїздом у мексиканському штаті Халіско. На борту автобуса перебували члени дитячих команд з футболу, які їхали на турнір у супроводі дорослих, повідомляє УНН з посиланням на портал NTR Guadalajara.
"В автобусі знаходилося приблизно 60 осіб, з них 40 - члени трьох підліткових футбольних команд", - розповів один з керівників рятувальної служби регіону Хайме Альберто Морено Качо.
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За його словами, кілька людей отримали серйозні травми голови, їх стан оцінюється як важкий. Загинули двоє дорослих, про жертви серед неповнолітніх не повідомлялося.
Всім постраждалим надається медична допомога.
Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок зіткнення поїзда та шкільного автобуса на півдні Франції зросла до п’яти осіб.