Автобус с детскими футбольными командами столкнулся с поездом в Мексике, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. По меньшей мере два человека погибли, еще 15 получили травмы в субботу в результате столкновения автобуса с грузовым поездом в мексиканском штате Халиско. На борту автобуса находились члены детских команд по футболу, которые ехали на турнир в сопровождении взрослых, сообщает УНН со ссылкой на портал NTR Guadalajara.
“В автобусе было примерно 60 человек, из них 40 — члены трех подростковых футбольных команд”, — рассказал один из руководителей спасательной службы региона Хайме Альберто Морено Качо.
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По его словам, несколько человек получили серьезные травмы головы, их состояние оценивается как тяжелое. Погибли двое взрослых, о жертвах среди несовершеннолетних не сообщалось.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Напомним, количество погибших в результате столкновения поезда и школьного автобуса на юге Франции возросло до пяти человек.