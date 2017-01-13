Автобус з 15 пасажирами перекинувся на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. На Львівщині перекинувся рейсовий автобус з 15 пасажирами. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 13 січня, близько дев’ятої ранку на автодорозі Львів – Луцьк поблизу села Печихвости Кам’янко-Бузького району.
Рейсовий автобус, який курсував за маршрутом Львів-Радехів, з’їхав у кювет і перекинувся. За словами водія заклинило кермо транспортного засобу.
На момент ДТП в автобусі перебувало 15 пасажирів, ніхто не постраждав.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.