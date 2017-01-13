Автобус с 15 пассажирами перевернулся во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Во Львовской области перевернулся рейсовый автобус с 15 пассажирами. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Львовской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 13 января, около девяти утра на автодороге Львов - Луцк вблизи села Печихвосты Каменка-Бугского района.
Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Львов-Радехов, съехал в кювет и перевернулся. По словам водителя заклинило руль транспортного средства.
На момент ДТП в автобусе находилось 15 пассажиров, никто не пострадал.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.