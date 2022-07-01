Запущений окупантами автобус Сімферополь-Херсон вирушив майже порожнім

ukru
НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
Ексклюзив
11:39 • 16557 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 47829 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 60016 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 60915 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 65480 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 77089 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 203660 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 147817 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 171958 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 195030 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.2 м/с
91 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 140570 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 168119 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 61380 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 79377 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 81167 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 203718 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 482222 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 433031 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 640046 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 761691 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 13572 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 39991 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 79377 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 109444 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 143949 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Запущений окупантами автобус Сімферополь-Херсон вирушив майже порожнім

Запущений окупантами автобус Сімферополь-Херсон вирушив майже порожнім

Київ • УНН

 • 228790 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Сьогодні вирушив автобус з тимчасово окупованого Сімферополя на Херсон, анонсований окупаційною владою раніше. Як зазначається, російські окупанти не змогли набрати пасажирів, тому автобус виявився майже порожнім. Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань, інформує УНН.

Деталі

Так, схема поїздки залишилась такою ж, як і до повномасштабної війни: пасажири їдуть лише до адмінкордону з Кримом, після контролю на російському КПП переходять його пішки, а потім сідають в інший автобус.

До того ж, як вказано, загарбники не запустили залізничне сполучення між Мелітополем, Херсонщиною і Кримом.

Проте пропагандистські медіа наголошують, що автобуси між Сімферополем і Херсоном відправились «вперше за 8 років».

Цитата

«Автобусне сполучення між Херсонщиною і Кримом існувало завжди. З Херсона, Каховки, Нової Каховки та інших населених пунктів можна було дістатися до Сімферополя, Севастополя, Керчі, Джанкоя та будь-яких куточків на окупованому півострові всі попередні роки. Єдиною умовою для пасажирів була пересадка на інший автобус після перетину пішки адміністративної межі між Кримом і Херсонщиною», - ідеться в повідомленні.

В ЦЖД додають, що з проходом військових рф зросла вартість проїзду з 600 до 867 гривень.

Також, за даними відомства, з 1 липня окупаційна влада також обіцяла запустити пасажирське залізничне сполучення між Кримом та тимчасово окупованою частиною Запорізької і Херсонської областей. Однак увечері 30 червня російський так званий «глава Криму» сергій аксьонов повідомив, що перші рейси відкладаються нібито через «незавершення робіт з забезпечення безпеки на залізниці».

Доповнення

У Херсонській області, внаслідок масивних обстрілів, а також спустошення будинків, прилеглі до Миколаївщини населені пункти перебувають на межі знищення. Окупанти замінували поля і дороги.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійна
Bitcoin
$84,173.40
Золото
$3,161.46
Tesla
$258.01
Brent
$74.94
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.20
Ethereum
$1,873.01