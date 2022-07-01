Запущений окупантами автобус Сімферополь-Херсон вирушив майже порожнім

Деталі

Так, схема поїздки залишилась такою ж, як і до повномасштабної війни: пасажири їдуть лише до адмінкордону з Кримом, після контролю на російському КПП переходять його пішки, а потім сідають в інший автобус.

До того ж, як вказано, загарбники не запустили залізничне сполучення між Мелітополем, Херсонщиною і Кримом.

Проте пропагандистські медіа наголошують, що автобуси між Сімферополем і Херсоном відправились «вперше за 8 років».

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«Автобусне сполучення між Херсонщиною і Кримом існувало завжди. З Херсона, Каховки, Нової Каховки та інших населених пунктів можна було дістатися до Сімферополя, Севастополя, Керчі, Джанкоя та будь-яких куточків на окупованому півострові всі попередні роки. Єдиною умовою для пасажирів була пересадка на інший автобус після перетину пішки адміністративної межі між Кримом і Херсонщиною», - ідеться в повідомленні.

В ЦЖД додають, що з проходом військових рф зросла вартість проїзду з 600 до 867 гривень.

Також, за даними відомства, з 1 липня окупаційна влада також обіцяла запустити пасажирське залізничне сполучення між Кримом та тимчасово окупованою частиною Запорізької і Херсонської областей. Однак увечері 30 червня російський так званий «глава Криму» сергій аксьонов повідомив, що перші рейси відкладаються нібито через «незавершення робіт з забезпечення безпеки на залізниці».

Доповнення

У Херсонській області, внаслідок масивних обстрілів, а також спустошення будинків, прилеглі до Миколаївщини населені пункти перебувають на межі знищення. Окупанти замінували поля і дороги.