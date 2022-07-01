Запущенный оккупантами автобус Симферополь-Херсон отправился почти пустым
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Сегодня отправился автобус из временно оккупированного Симферополя на Херсон, анонсированный оккупационными властями ранее. Как отмечается, российские оккупанты не смогли набрать пассажиров, поэтому автобус оказался почти пустым. Об этом сообщает Центр журналистских расследований, информирует УНН.
Детали
Так, схема поездки осталась такой же, как и до полномасштабной войны: пассажиры едут только до админграницы с Крымом, после контроля на российском КПП переходят его пешком, а затем садятся в другой автобус.
К тому же, как сообщается, захватчики не запустили железнодорожное сообщение между Мелитополем, Херсонской областью и Крымом.
Однако пропагандистские медиа отмечают, что автобусы между Симферополем и Херсоном отправились «впервые за 8 лет».
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"Автобусное сообщение между Херсонской областью и Крымом существовало всегда. Из Херсона, Каховки, Новой Каховки и других населенных пунктов можно было добраться до Симферополя, Севастополя, Керчи, Джанкоя и любых уголков на оккупированном полуострове все предыдущие годы. Единственным условием для пассажиров была пересадка на другой автобус после пересечения пешком административной границы между Крымом и Херсонской областью", - говорится в сообщении.
В ЦЖД добавляют, что с проходом военных рф возросла стоимость проезда с 600 до 867 гривен.
Также по данным ведомства, с 1 июля оккупационные власти также обещали запустить пассажирское железнодорожное сообщение между Крымом и временно оккупированной частью Запорожской и Херсонской областей. Однако вечером 30 июня российский так называемый «глава Крыма» сергей аксенов сообщил, что первые рейсы откладываются якобы из-за «незавершения работ по обеспечению безопасности на железной дороге».
Дополнение
В Херсонской области, вследствие массивных обстрелов, а также опустошения домов, прилегающие к Николаевской области населенные пункты находятся на грани уничтожения. Оккупанты заминировали поля и дороги.