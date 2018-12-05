Автобус переїхав чоловіка на зупинці у Черкасах
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Маршрутний автобус на смерть переїхав чоловіка на зупинці громадського транспорту у Черкасах. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Черкаській області, передає УНН.
“Подія сталася сьогодні близько 11 години ранку. Водій маршрутного автобусу одного із перевізників міста Черкаси, рухаючись заднім ходом, на території зупинки скоїв наїзд на пішохода, жителя міста Черкаси”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у поліції, потерпілий отримав численні тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні, де від отриманих травм помер під час надання медичної допомоги.
Водія автобуса затримано. За даним фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у селі Ситняки Макарівського району Київської області неповнолітній водій без водійських прав збив на смерть 30-річного місцевого жителя.