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Автобус переехал мужчину на остановке в Черкассах

Киев • УНН

 • 12793 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Маршрутный автобус насмерть переехал мужчину на остановке общественного транспорта в Черкассах. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Черкасской области, передает УНН.

Автобус переехал мужчину на остановке в Черкассах

"ЧП произошло сегодня около 11:00 утра. Водитель маршрутного автобуса одного из перевозчиков города Черкассы, двигаясь задним ходом, на территории остановки совершил наезд на пешехода, жителя города Черкассы", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, пострадавший получил многочисленные телесные повреждения и был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался во время оказания медицинской помощи.

Водитель автобуса задержан. По данному факту события открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в селе Ситняки Макаровского района Киевской области несовершеннолетний водитель без водительских прав сбил насмерть 30-летнего местного жителя.

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