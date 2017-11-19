Авто з ливарними формами для військового виробництва затримали на КПВВ "Гнутове"

“На КПВВ „Гнутове“ з непідконтрольної території прибув автомобіль „Chevrolet“ під керуванням нашого співвітчизника. В ході огляду транспортного засобу прикордонники Донецького загону спільно із представниками ДФС у багажному відділенні авто виявили 8 ливарних форм, що за зовнішніми ознаками можуть використовуватись у військовому виробництві”, — зазначили у відомстві.

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Як поінформували у прес-службі, автомобіль, вантаж та особу передано представникам СБУ для подальшого вивчення справи та прийняття правового рішення.