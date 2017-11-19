Авто з ливарними формами для військового виробництва затримали на КПВВ "Гнутове"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Прикордонники у контрольному пункті в’їзду-виїзду “Гнутове” затримали автомобіль, який прибув з непідконтрольної території, в якому виявили 8 ливарних форм, які можуть використовуватися у військовому виробництві, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Державної прикордонної служби України.
“На КПВВ „Гнутове“ з непідконтрольної території прибув автомобіль „Chevrolet“ під керуванням нашого співвітчизника. В ході огляду транспортного засобу прикордонники Донецького загону спільно із представниками ДФС у багажному відділенні авто виявили 8 ливарних форм, що за зовнішніми ознаками можуть використовуватись у військовому виробництві”, — зазначили у відомстві.
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Як поінформували у прес-службі, автомобіль, вантаж та особу передано представникам СБУ для подальшого вивчення справи та прийняття правового рішення.