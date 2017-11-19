Авто с литейными формами для военного производства задержали на КПВВ "Гнутово"

"На КПВВ "Гнутово" с неподконтрольной территории прибыл автомобиль "Chevrolet" под управлением нашего соотечественника. В ходе осмотра транспортного средства пограничники Донецкого отряда совместно с представителями ГФС в багажном отделении авто обнаружили 8 литейных форм, которые по внешним признакам могут использоваться в военном производстве", - отметили в ведомстве.

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Как сообщили в пресс-службе, автомобиль, груз и лицо передано представителям СБУ для дальнейшего изучения дела и принятия правового решения.