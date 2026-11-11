Авто з Китаю: які моделі українці купували найчастіше у жовтні
Київ • УНН
У жовтні українці зареєстрували 1205 авто з Китаю - на 61% менше за рік. Електромобілі становили 44%, лідер - BYD Sea Lion 06.
У жовтні українці придбали 1205 легкових автомобілів китайського походження, що на 61% менше, ніж за аналогічний період 2025 року. Найбільшу частку серед таких авто становили електромобілі. Про це повідомляє Укравтопром, передає УНН.
Деталі
Згідно з наявною інформацією, впродовж минулого місяця українці в Україні зареєстрували 1205 легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Із загальної кількості 823 автомобілі були новими. Це на 67% менше, ніж у жовтні минулого року. Ще 382 автомобілі були вживаними, що на 37% менше порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Більшість придбаних автівок китайського походження становили саме електромобілі, а їхня частка сягнула 44%.
Які моделі були найпопулярнішими
Серед нових автомобілів китайського походження найбільшим попитом користувався BYD Sea Lion 06. У жовтні українці придбали 115 таких машин.
До п'ятірки найпопулярніших нових моделей китайського походження також увійшли:
- GREAT WALL Wingle 7 - 66 од.;
- ZEEKR 7X - 42 од.;
- ZEEKR 8X - 39 од.;
- CHERY Tiggo 4 - 34 од.
Серед вживаних автомобілів лідирує VOLKSWAGEN ID.Unyx. За місяць українці придбали 57 таких машин.
Інші позиції в п'ятірці найпопулярніших моделей розподілилися так:
- BYD Sea Lion 06 - 23 од.;
- BYD Tang L - 19 од.;
- BYD Song L - 19 од.;
- ZEEKR 7X - 19 од.
Нагадаємо
У жовтні 2026 року автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 64% ринку нових легковиків в Україні. Для порівняння, торік їхня частка становила 48%. Водночас частка електромобілів за рік скоротилася з 31% до 8,8%.