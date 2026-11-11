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Володимир Зеленський
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Німеччина
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Авто з Китаю: які моделі українці купували найчастіше у жовтні

Київ • УНН

 • 348 перегляди

У жовтні українці зареєстрували 1205 авто з Китаю - на 61% менше за рік. Електромобілі становили 44%, лідер - BYD Sea Lion 06.

Авто з Китаю: які моделі українці купували найчастіше у жовтні

У жовтні українці придбали 1205 легкових автомобілів китайського походження, що на 61% менше, ніж за аналогічний період 2025 року. Найбільшу частку серед таких авто становили електромобілі. Про це повідомляє Укравтопром, передає УНН.

Деталі

Згідно з наявною інформацією, впродовж минулого місяця українці в Україні зареєстрували 1205 легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Із загальної кількості 823 автомобілі були новими. Це на 67% менше, ніж у жовтні минулого року. Ще 382 автомобілі були вживаними, що на 37% менше порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Більшість придбаних автівок китайського походження становили саме електромобілі, а їхня частка сягнула 44%.

Які моделі були найпопулярнішими

Серед нових автомобілів китайського походження найбільшим попитом користувався BYD Sea Lion 06. У жовтні українці придбали 115 таких машин.

До п'ятірки найпопулярніших нових моделей китайського походження також увійшли:

  • GREAT WALL Wingle 7 - 66 од.; 
    • ZEEKR 7X - 42 од.;
      • ZEEKR 8X - 39 од.;
        • CHERY Tiggo 4 - 34 од.

          Серед вживаних автомобілів лідирує VOLKSWAGEN ID.Unyx. За місяць українці придбали 57 таких машин.

          Інші позиції в п'ятірці найпопулярніших моделей розподілилися так:

          • BYD Sea Lion 06 - 23 од.;
            • BYD Tang L - 19 од.;
              • BYD Song L - 19 од.;
                • ZEEKR 7X - 19 од.

                  Нагадаємо

                  У жовтні 2026 року автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 64% ринку нових легковиків в Україні. Для порівняння, торік їхня частка становила 48%. Водночас частка електромобілів за рік скоротилася з 31% до 8,8%.

                  Алла Кіосак

                  СуспільствоЕкономікаАвто
                  Україна