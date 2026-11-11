Автомобили из Китая: какие модели украинцы чаще всего покупали в октябре

В октябре украинцы приобрели 1205 легковых автомобилей китайского происхождения, что на 61% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Наибольшую долю среди таких автомобилей составили электромобили. Об этом сообщает "Укравтопром", передает УНН.

Детали

Согласно имеющейся информации, в течение прошлого месяца украинцы в Украине зарегистрировали 1205 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Из общего количества 823 автомобиля были новыми. Это на 67% меньше, чем в октябре прошлого года. Еще 382 автомобиля были подержанными, что на 37% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Большинство приобретенных автомобилей китайского происхождения составили именно электромобили, а их доля достигла 44%.

Какие модели были самыми популярными

Среди новых автомобилей китайского происхождения наибольшим спросом пользовался BYD Sea Lion 06. В октябре украинцы приобрели 115 таких машин.

В пятерку самых популярных новых моделей китайского происхождения также вошли:

GREAT WALL Wingle 7 - 66 шт.;

ZEEKR 7X - 42 шт.;

ZEEKR 8X - 39 шт.;

CHERY Tiggo 4 - 34 шт.

Среди подержанных автомобилей лидирует VOLKSWAGEN ID.Unyx. За месяц украинцы приобрели 57 таких машин.

Остальные позиции в пятерке самых популярных моделей распределились следующим образом:

BYD Sea Lion 06 - 23 шт.;

BYD Tang L - 19 шт.;

BYD Song L - 19 шт.;

ZEEKR 7X - 19 шт.

Напомним

В октябре 2026 года автомобили с традиционными двигателями охватили более 64% рынка новых легковых автомобилей в Украине. Для сравнения, в прошлом году их доля составляла 48%. В то же время доля электромобилей за год сократилась с 31% до 8,8%.