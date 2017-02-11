Авто вибухнуло на півдні Афганістану, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. На півдні Афганістану сім людей загинули і ще не менш ніж двадцять були поранені внаслідок вибуху авта з вибухівкою в місті Лашкар-Ґах, столиці провінції Гельманд, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
За повідомленням речника губернатора провінції, смертник підірвав себе в авті біля відділку “Кабул-банку” поруч із автом афганських військових, які прибули до банку, щоб отримати платню.
За даними ЗМІ, серед загиблих — четверо військових і троє цивільних.
Серед поранених — дві жінки і троє дітей, повідомили у владі провінції.
Відповідальність за напад узяв на своє угруповання у Twitter речник ісламістського руху “Талібан” Карі Юсуф Ахмаді. Він також стверджував, ніби внаслідок “нападу мученика” загинули й поранені 39 солдатів і офіцерів.
Таліби останнім часом захопили значні частини провінції Гельманд і вже намагалися захопити й Лашкар-Ґах. У провінції також розташовані сотні іноземних військових у рамках місії під проводом НАТО з метою навчання і підтримки афганських силовиків. Цього тижня в сутичках із ісламістами був поранений принаймні один американський військовий.