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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Автомобиль взорвался на юге Афганистана, есть жертвы

Киев • УНН

 • 8123 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. На юге Афганистана семь человек погибли и еще не менее двадцати были ранены в результате взрыва автомобиля со взрывчаткой в городе Лашкар-Гах, столице провинции Гильменд, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Автомобиль взорвался на юге Афганистана, есть жертвы

По сообщению спикера губернатора провинции, смертник подорвал себя в автомобиле возле отделения "Кабул-банка" рядом с автомобилем афганских военных, прибывших в банк, чтобы получить зарплату.

По данным СМИ, среди погибших - четверо военных и трое гражданских.

Среди раненых - две женщины и трое детей, сообщил представитель властей провинции.

Ответственность за нападение взял на свою группировку в Twitter представитель исламистского движения "Талибан" Кари Юсуф Ахмади. Он также утверждал, что в результате "нападения мученика" погибли и ранены 39 солдат и офицеров.

Талибы в последнее время захватили значительные части провинции Гильменд и уже пытались захватить и Лашкар-Гах. В провинции также расположены сотни иностранных военных в рамках миссии под руководством НАТО с целью обучения и поддержки афганских силовиков. На этой неделе в столкновениях с исламистами был ранен по крайней мере один американский военный.

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