Автомобиль взорвался на юге Афганистана, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. На юге Афганистана семь человек погибли и еще не менее двадцати были ранены в результате взрыва автомобиля со взрывчаткой в городе Лашкар-Гах, столице провинции Гильменд, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
По сообщению спикера губернатора провинции, смертник подорвал себя в автомобиле возле отделения "Кабул-банка" рядом с автомобилем афганских военных, прибывших в банк, чтобы получить зарплату.
По данным СМИ, среди погибших - четверо военных и трое гражданских.
Среди раненых - две женщины и трое детей, сообщил представитель властей провинции.
Ответственность за нападение взял на свою группировку в Twitter представитель исламистского движения "Талибан" Кари Юсуф Ахмади. Он также утверждал, что в результате "нападения мученика" погибли и ранены 39 солдат и офицеров.
Талибы в последнее время захватили значительные части провинции Гильменд и уже пытались захватить и Лашкар-Гах. В провинции также расположены сотни иностранных военных в рамках миссии под руководством НАТО с целью обучения и поддержки афганских силовиков. На этой неделе в столкновениях с исламистами был ранен по крайней мере один американский военный.