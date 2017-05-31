Автівка згоріла після зіткнення зі стовпом на Хортиці
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 31 травня. УНН. На острові Хортиця у Запоріжжі водій автомобіля Toyota на швидкості врізався в електричну опору та загинув на місці, повідомляє кореспондент УНН.
Подія сталась близько 9-ї години. Вочевидь, авто рухалось по острову Хортиця у напрямку арочного мосту на великій швидкості. Внаслідок зіткнення, автомобіль спалахнув.
У ДТП загинув водій іномарки.
Наразі на місці події працюють рятувальники ДСНС та поліція. Подробиці з'ясовуються.
Нагадаємо, 30 травня маршрутка зіткнулась з мікроавтобусом на Запоріжжі.