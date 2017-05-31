Машина сгорела после столкновения со столбом на Хортице

Происшествие случилось около 9 часов. Очевидно, авто двигалось по острову Хортица в направлении арочного моста на большой скорости. В результате столкновения, автомобиль загорелся.

В ДТП погиб водитель иномарки.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели ГСЧС и полиция. Подробности выясняются.

Напомним, 30 мая маршрутка столкнулась с микроавтобусом в Запорожье.