Машина сгорела после столкновения со столбом на Хортице
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 31 мая. УНН. На острове Хортица в Запорожье водитель автомобиля Toyota на скорости врезался в электрическую опору и погиб на месте, сообщает корреспондент УНН.
Происшествие случилось около 9 часов. Очевидно, авто двигалось по острову Хортица в направлении арочного моста на большой скорости. В результате столкновения, автомобиль загорелся.
В ДТП погиб водитель иномарки.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели ГСЧС и полиция. Подробности выясняются.
Напомним, 30 мая маршрутка столкнулась с микроавтобусом в Запорожье.