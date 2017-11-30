Автівка вибухнула біля різдвяного ярмарку у Лондоні

"… автомобіль вибухнув на вулиці Піннер-Гай-стріт на північному заході Лондона, коли проходив різдвяний ярмарок", - йдеться у повідомленні.

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Користувач Twitter опублікував відеоролик, де видно авто, яке охопило полум’я, на жвавій вулиці міста.

Поліція, за даними видання, заявила, що вони не розглядають інцидент як підозрілий на даній стадії.