Автомобиль взорвался возле рождественской ярмарки в Лондоне
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Лондоне неподалеку рождественской ярмарки взорвалась машина, передает УНН со ссылкой на Express.
"... автомобиль взорвался на улице Пиннер-Хай-стрит на северо-западе Лондона, когда проходила рождественская ярмарка", - говорится в сообщении.
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Пользователь Twitter опубликовал видеоролик, где видно авто, которое охватило пламя, на оживленной улице города.
Полиция, по данным издания, заявила, что они не рассматривают инцидент как подозрительный на данной стадии.