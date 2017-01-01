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Австрія розпочала головування в ОБСЄ

Австрія розпочала головування в ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. Австрія розпочала головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі в 2017 році, передає УНН з посиланням на сайт організації.

Міністр закордонних справ Австрії Себастіан Курц зазначив, що наразі в ОБСЄ три потужних виклики: заплутані кризи та конфлікти, відсутність довіри між країнами, а також феномен зростаючої радикалізації та насильницького екстремізму.

"Це моє тверде переконання, що сильна ОБСЄ є основою для безпечної Європи...Австрія готова взяти відповідальність та головувати вдруге в організації впродовж двох десятиліть", - наголосив С.Курц.

Також, він підкреслив, що ОБСЄ може забезпечувати усіма необхідними інструментами у деескалації конфліктів та створювати можливість для знаходження стійких політичних рішень цих конфліктів, включно і український.

"Ми повинні робити все можливе, щоб запобігти подальшому загостренню збройної конфронтації, в тому числі працювати за допомогою створених форматів для мирного вирішення конфліктів в регіоні ОБСЄ", - додав він.

Як повідомляв УНН, Австрія збирається домагатися послаблення санкцій щодо РФ.

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