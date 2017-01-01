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Австрия начала председательство в ОБСЕ

Австрия начала председательство в ОБСЕ

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 января. УНН.  Австрия начала председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2017 году, передает УНН со ссылкой на сайт организации.

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц отметил, что сейчас в ОБСЕ три мощных вызовы: запутанные кризисы и конфликты, отсутствие доверия между странами, а также феномен растущей радикализации и насильственного экстремизма.

"Это мое твердое убеждение, что сильная ОБСЕ является основой для безопасной Европы ... Австрия готова взять ответственность и председательствовать во второй раз в организации в течение двух десятилетий", - подчеркнул С.Курц.

Также он подчеркнул, что ОБСЕ может обеспечивать всеми необходимыми инструментами в деэскалации конфликтов и создавать возможность для нахождения устойчивых политических решений этих конфликтов, включая и украинский.

"Мы должны делать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее обострение вооруженной конфронтации, в том числе работать с помощью созданных форматов для мирного решения конфликтов в регионе ОБСЕ", - добавил он.

Как сообщал УНН, Австрия намерена добиваться ослабления санкций в отношении РФ .

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