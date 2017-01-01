Австрия начала председательство в ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Австрия начала председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2017 году, передает УНН со ссылкой на сайт организации.
Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц отметил, что сейчас в ОБСЕ три мощных вызовы: запутанные кризисы и конфликты, отсутствие доверия между странами, а также феномен растущей радикализации и насильственного экстремизма.
"Это мое твердое убеждение, что сильная ОБСЕ является основой для безопасной Европы ... Австрия готова взять ответственность и председательствовать во второй раз в организации в течение двух десятилетий", - подчеркнул С.Курц.
Также он подчеркнул, что ОБСЕ может обеспечивать всеми необходимыми инструментами в деэскалации конфликтов и создавать возможность для нахождения устойчивых политических решений этих конфликтов, включая и украинский.
"Мы должны делать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее обострение вооруженной конфронтации, в том числе работать с помощью созданных форматов для мирного решения конфликтов в регионе ОБСЕ", - добавил он.
Как сообщал УНН, Австрия намерена добиваться ослабления санкций в отношении РФ .