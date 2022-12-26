Австрія: під лавиною на гірськолижному курорті врятовано 8 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Вісім людей були врятовані після того, як лавина зійшла у гірськолижному курорті Лех/Цюрс на заході Австрії.
Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Деталі
Вісім людей були врятовані після того, як у неділю в Австрії лавина накрила десятьох людей. Офіційні особи заявили, що серед врятованих шестеро людей не постраждали, двоє отримали поранення.
Лавина зійшла близько 15:00 за місцевим часом у районі 2700-метрової вершини Трітткопф у гірськолижному районі Лех і Цюрс у землі Форарльберг.
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Двох постраждалих досі шукають. На снігову масу встановили прожектори, щоб продовжити пошуки після настання темряви, а для пошуку зниклих використовують собак.
Додамо
Українські рятувальники попередили туристів про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах. У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про значну сніголавинну небезпеку у Карпатах і закликали не ходити в гори.