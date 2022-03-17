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Австрія оголосила за розширення санкційного списку російських олігархів

Австрія оголосила за розширення санкційного списку російських олігархів

Київ • УНН

 • 101211 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН.  Уряд Австрії хоче розширити список росіян, які потрапили під санкції Євросоюзу. Про це повідомляє УНН з посиланням на австрійське видання Die Presse.

Деталі

У Брюсселі очікують, що цього тижня будуть посилені санкції проти людей, наближених до президента Володимира Путіна . Під сумнівом, чи потрапить до списку олігарх Олег Дерипаска, який економічно закріплений в Австрії. Велика Британія та Канада вже конфіскували його активи та наклали заборону на в'їзд. В Австрії останні зусилля говорять на користь розірвання зв’язку з Дерипаскою.

Зовсім недавно співвласник Strabag Ганс Петер Хазельштайнер намагався допустити закінчення синдикативної угоди з ним. Раніше Дерипаска продав свій готель у Лех-ам-Арльберзі родичу.

Цитата

"Представництво Австрії в Брюсселі представить позицію федерального уряду для того, щоб розширити у 5-му санкційному пакеті список підсанкційних осіб, зокрема інших олігархів", - процитувала газета урядову заяву.

Нагадаємо

15 березня до Одеси прибув гуманітарний вантаж із Австрії.

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