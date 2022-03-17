Австрія оголосила за розширення санкційного списку російських олігархів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Уряд Австрії хоче розширити список росіян, які потрапили під санкції Євросоюзу. Про це повідомляє УНН з посиланням на австрійське видання Die Presse.
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У Брюсселі очікують, що цього тижня будуть посилені санкції проти людей, наближених до президента Володимира Путіна . Під сумнівом, чи потрапить до списку олігарх Олег Дерипаска, який економічно закріплений в Австрії. Велика Британія та Канада вже конфіскували його активи та наклали заборону на в'їзд. В Австрії останні зусилля говорять на користь розірвання зв’язку з Дерипаскою.
Зовсім недавно співвласник Strabag Ганс Петер Хазельштайнер намагався допустити закінчення синдикативної угоди з ним. Раніше Дерипаска продав свій готель у Лех-ам-Арльберзі родичу.
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"Представництво Австрії в Брюсселі представить позицію федерального уряду для того, щоб розширити у 5-му санкційному пакеті список підсанкційних осіб, зокрема інших олігархів", - процитувала газета урядову заяву.
Нагадаємо
15 березня до Одеси прибув гуманітарний вантаж із Австрії.