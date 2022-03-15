Гуманітарний конвой із Австрії прибув до Одеси
Київ • УНН
ОДЕСА. 15 березня. УНН. 15 березня до Одеси прибув гуманітарний вантаж із Австрії, передає УНН із посиланням на пресслужбу Одеської міськради.
Іноземці передали одеситам продукти, медикаменти та інші потрібні речі.
Зазначимо, що 14 березня до Одеси було доставлено гуманітарну допомогу зі Львова – продукти, медикаменти та необхідні речі для військових. Такий запит надіслала Одеська міськрада.
Зазначимо, що з Одеси щодня вирушають гуманітарні вантажі до Миколаївської, Запорізької та Харківської областей.