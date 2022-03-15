Гуманитарный конвой из Австрии прибыл в Одессу
Киев • УНН
ОДЕССА. 15 марта. УНН. 15 марта в Одессу прибыл гуманитарный груз из Австрии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Одесского горсовета.
Иностранцы передали одесситам продукты, медикаменты и другие нужные вещи.
Отметим, что 14 марта в Одессу была доставлена гуманитарная помощь из Львова - продукты, медикаменты и необходимые вещи для военных. Такой запрос направил Одесский горсовет.
Отметим, что из Одессы ежедневно отправляются гуманитарные грузы в Николаевскую, Запорожскую и Харьковскую области.