Австрия объявила за расширение санкционного списка российских олигархов

Детали

В Брюсселе ожидают, что на этой неделе будут усилены санкции против людей, приближенных к президенту Владимиру Путину. Под сомнением, попадет ли в список олигарх Олег Дерипаска, который экономически закреплен в Австрии. Великобритания и Канада уже конфисковали его активы и наложили запрет на въезд. В Австрии последние усилия говорят в пользу расторжения связи с Дерипаской.

Совсем недавно совладелец Strabag Ганс Петер Хазельштайнер пытался допустить окончание синдикативного соглашения с ним. Ранее Дерипаска продал свой отель в Лех-ам-Арльберге родственнику.

Цитата

"Представительство Австрии в Брюсселе представит позицию федерального правительства для того, чтобы расширить в 5-м санкционном пакете список подсанкционных лиц, в том числе других олигархов", - процитировала газета правительственное заявление.

Напомним

15 Марта в Одессу прибыл гуманитарный груз из Австрии.