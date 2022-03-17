Австрия объявила за расширение санкционного списка российских олигархов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Правительство Австрии хочет расширить список россиян, попавших под санкции Евросоюза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на австрийское издание Die Presse.
Детали
В Брюсселе ожидают, что на этой неделе будут усилены санкции против людей, приближенных к президенту Владимиру Путину. Под сомнением, попадет ли в список олигарх Олег Дерипаска, который экономически закреплен в Австрии. Великобритания и Канада уже конфисковали его активы и наложили запрет на въезд. В Австрии последние усилия говорят в пользу расторжения связи с Дерипаской.
Совсем недавно совладелец Strabag Ганс Петер Хазельштайнер пытался допустить окончание синдикативного соглашения с ним. Ранее Дерипаска продал свой отель в Лех-ам-Арльберге родственнику.
Цитата
"Представительство Австрии в Брюсселе представит позицию федерального правительства для того, чтобы расширить в 5-м санкционном пакете список подсанкционных лиц, в том числе других олигархов", - процитировала газета правительственное заявление.
Напомним
15 Марта в Одессу прибыл гуманитарный груз из Австрии.