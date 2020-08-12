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Австралійці хочуть, але не можуть менше пити - опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. В умовах карантину жителі Австралії стали більше пити. Про це свідчать дані опитування, проведеного місцевими соціологами, передає УНН із посиланням на theguardian.com.

Так, за даними соціологів, в умовах карантину щодня вживав алкоголь кожен восьмий житель країни. При цьому, кожен п'ятий австралієць заявив, що хотів би пити менше. Однак, реально скоротити споживання спиртного в подальшій мають намір лише 50% із них.

Кожен десятий опитаний повідомив, що на самоізоляції вживав більше 10 келихів вина або склянок пива на тиждень. Уточнюється, що всього було опитано 1 тис. чоловік.

Відзначимо, що в Україні, тим часом, експерти говорять про тенденцію переходу українців на "саморобний" алкоголь.

У спробах заощадити на спиртному, наші співвітчизники, як і австралійці, темпи споживання міцних напоїв не знижують, але замінюють офіційно вироблені на "домашні"

Загалом, за різними оцінками фахівців, частка нелегального алкоголю на вітчизняному ринку може досягати 50-60%. А тому споживачів постійно попереджають про велику вірогідність придбати неякісну і навіть небезпечну для життя продукцію.

Серед ознак підробки - низька ціна. Так, легальна горілка в Україні сьогодні коштує від 89 грн за 0,5 пляшку. Все, що дешевше - або фальсифікат, або контрафактна продукція, попереджають експерти.

Як повідомлялося в УНН, до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю відносяться лікеро-горілчані компанії, як "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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