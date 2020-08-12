Австралийцы хотят, но не могут меньше пить - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В условиях карантина жители Австралии стали больше пить. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного местными социологами, передает УНН со ссылкой на theguardian.com.
Так, по данным социологов, в условиях карантина ежедневно употреблял алкоголь каждый восьмой житель страны. При этом, каждый пятый австралиец заявил, что хотел бы пить меньше. Однако, реально сократить потребление спиртного в дальнейшей намерены лишь 50% из них.
Каждый десятый опрошенный сообщил, что на самоизоляции употреблял более 10 бокалов вина или стаканов пива в неделю. Уточняется, что всего было опрошено 1 тыс. человек.
Отметим, что в Украине, тем временем, эксперты говорят о тенденции перехода украинцев на "самодельный" алкоголь.
В попытках сэкономить на спиртном, наши соотечественники, как и австралийцы, темпы потребления крепких напитков не снижают, но заменяют официально произведенные на "домашние".
В общем, по разным оценкам специалистов, доля нелегального алкоголя на отечественном рынке может достигать 50-60%. А потому потребителей постоянно предупреждают о большой вероятности приобрести некачественную и даже опасную для жизни продукцию.
Среди признаков подделки - низкая цена. Так, легальная водка в Украине сегодня стоит от 89 грн за 0,5 бутылку. Все, что дешевле - или фальсификат, или контрафактная продукция, предупреждают эксперты.
Как сообщалось в УНН, к ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся ликеро-водочные компании, как "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").