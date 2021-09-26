Австралійський велосипедист проїхав 150 км і відтворив обкладинку альбому групи Nirvana
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Велосипедист з Австралії Піт Стоукс проїхав близько 150 км, відтворивши на карті обриси знаменитої обкладинки альбому Nevermind групи Nirvana, пише УНН з посиланням на The Guardian.
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24 вересня відзначали 30-річчя альбому Nevermind. Стоуксу, проектному менеджеру національних парків, для відтворення поверх картографічних даних знаменитого зображення дитини в басейні знадобилося близько восьми годин, пише видання.
"Це те, що мені зараз подобається. Nirvana зайняла своє місце в моїй колекції пластинок", - сказав він Guardian Australia.
45-річний велосипедист раніше відтворив Бетховена, щоб відзначити 250-річчя композитора, у його портфоліо можна внести динозаврів, драконів, лисиць і селфі.
Зображення можна побачити на сайті Strava, який використовує дані GPS.
Додамо
Минулого місяця американець Спенсер Елден, чиє дитяче фото розміщено на обкладинці легендарного альбому групи Nirvana Nevermind 1991 року, подав до суду на членів групи, які досі живі. Він вважає, що це фото є сексуальною експлуатацією дітей.
Відзначимо, що до цього Елден, вже в дорослому віці, кілька разів повторював знамениту фотосесію в басейні, виступав на телешоу і знявся у документальному фільмі, присвяченому групі Nirvana.