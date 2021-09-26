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2 марта, 17:42 • 109375 просмотра

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Австралийский велосипедист проехал 150 км и воссоздал обложку альбома группы Nirvana

Австралийский велосипедист проехал 150 км и воссоздал обложку альбома группы Nirvana

Киев  •  УНН

 • 22903 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Велосипедист из Австралии Пит Стоукс проехал около 150 км, воссоздав на карте очертания знаменитой обложки альбома Nevermind группы Nirvana, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

24 сентября отмечали 30-летие альбома Nevermind. Стоуксу, проектному менеджеру национальных парков, для воспроизведения поверх картографических данных знаменитого изображения ребенка в бассейне понадобилось около восьми часов, пишет издание.

"Это то, что мне сейчас нравится. Nirvana заняла свое место в моей коллекции пластинок", - сказал он Guardian Australia.

45-летний велосипедист ранее воспроизвел Бетховена, чтобы отметить 250-летие композитора, к его портфолио можно отнести динозавров, драконов, лисиц и селфи.

Изображение можно увидеть на сайте Strava, который использует данные GPS.

Добавим

В прошлом месяце американец Спенсер Элден, чье детское фото размещено на обложке легендарного альбома группы Nirvana Nevermind 1991 года, подал в суд на членов группы, которые до сих пор живы. Он считает, что это фото является сексуальной эксплуатацией детей.

Отметим, что до этого Элден, уже во взрослом возрасте, несколько раз повторял знаменитую фотосессию в бассейне, выступал на телешоу и снялся в документальном фильме, посвященном группе Nirvana.

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