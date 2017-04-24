Австралійський хлопчик намагався перетнути континент на машині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Поліція Австралії затримала 12-річного хлопчика, який, як стверджують поліцейські, намагався на машині проїхати через всю країну, передає УНН з посиланням на ВВС.
“Йому вже вдалося проїхати 1300 кілометрів, з сходу на захід, коли його зупинила патрульна машина”, — йдеться в повідомленні.
Поліцейські звернули увагу на те, що бампер машини волочився по землі. Вони встановили, що хлопчик за 14 годин перетнув штат Новий Південний Уельс, і збирався їхати далі до міста Перта в штаті Західна Австралія. Це зайняло б ще 30 годин їзди по дорозі в пустелі.
Варто зазначити, що в Австралії можна отримати водійські права з 16 років.