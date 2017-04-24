Австралійський хлопчик намагався перетнути континент на машині

“Йому вже вдалося проїхати 1300 кілометрів, з сходу на захід, коли його зупинила патрульна машина”, — йдеться в повідомленні.

Поліцейські звернули увагу на те, що бампер машини волочився по землі. Вони встановили, що хлопчик за 14 годин перетнув штат Новий Південний Уельс, і збирався їхати далі до міста Перта в штаті Західна Австралія. Це зайняло б ще 30 годин їзди по дорозі в пустелі.

Варто зазначити, що в Австралії можна отримати водійські права з 16 років.