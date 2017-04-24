Австралийский мальчик пытался пересечь континент на машине

“Ему уже удалось проехать 1300 километров, с востока на запад, когда его остановила патрульная машина”, — говорится в сообщении.

Полицейские обратили внимание на то, что бампер машины волочился по земле. Они установили, что мальчик за 14 часов пересек штат Новый Южный Уэльс, и собирался ехать дальше в город Перт в штате Западная Австралия. Это заняло бы еще 30 часов езды по дороге в пустыне.

Стоит отметить, что в Австралии можно получить водительские права с 16 лет.