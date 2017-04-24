Австралийский мальчик пытался пересечь континент на машине

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 13910 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 74310 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 137876 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110169 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112220 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109698 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102126 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106349 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103034 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149217 просмотра

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Австралийский мальчик пытался пересечь континент на машине

Австралийский мальчик пытался пересечь континент на машине

Киев  •  УНН

 • 12641 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Полиция Австралии задержала 12-летнего мальчика, который, как утверждают полицейские, пытался на машине проехать через всю страну, передает УНН со ссылкой на ВВС.

“Ему уже удалось проехать 1300 километров, с востока на запад, когда его остановила патрульная машина”, — говорится в сообщении.

Полицейские обратили внимание на то, что бампер машины волочился по земле. Они установили, что мальчик за 14 часов пересек штат Новый Южный Уэльс, и собирался ехать дальше в город Перт в штате Западная Австралия. Это заняло бы еще 30 часов езды по дороге в пустыне.

Стоит отметить, что в Австралии можно получить водительские права с 16 лет.

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