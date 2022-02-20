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Австралія звинувачує Китай в «акті залякування» через лазер, який був націлений на австралійський літак

Австралія звинувачує Китай в «акті залякування» через лазер, який був націлений на австралійський літак

Київ • УНН

 • 394890 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон звинуватив Китай в «акті залякування» після того, як минулого тижня китайський військово-морський корабель направив лазер на австралійський військовий літак спостереження. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Морський патрульний літак P-8A Poseidon був освітлений у четвер під час польоту над північчю Австралії лазером з корабля народно-визвольної армії-ВМС (PLA-N), що потенційно загрожує життю, повідомило міністерство оборони Австралії.

Моррісон сказав, що його уряд вимагатиме відповідей від Пекіна.

Цитата

«Я бачу це не інакше, як акт залякування, (...) неспровокований, необґрунтований, і Австралія ніколи не погодиться на такі акти залякування», - сказав Моррісон на брифінгу до журналістів.

Міністр оборони Пітер Даттон назвав інцидент "дуже агресивним актом", який стався у виключній економічній зоні Австралії.

"Я думаю, що китайський уряд сподівається, що ніхто не говорить про ці агресивні знущання", - сказав Даттон телебаченню Sky News. «Ми бачимо різні його форми в усьому регіоні та в багатьох частинах світу».

Під час інциденту китайське судно пливло на схід разом із іншим кораблем PLA-N через Арафурське море. Море лежить між північним узбережжям Австралії та південним узбережжям Нової Гвінеї.

Відносини між Австралією та Китаєм, його головним торговим партнером, погіршилися після того, як Канберра заборонила Huawei у своїй мережі 5G в 2018 році, посилила закони проти зовнішнього політичного втручання та закликала провести незалежне розслідування щодо походження COVID-19.

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