Австралия обвиняет Китай в "акте запугивания" из-за лазера, который был нацелен на австралийский самолет

Детали

Морской патрульный самолет P-8A Poseidon был освещен в четверг во время полета над севером Австралии лазером с корабля народно-освободительной армии-ВМС (PLA-N), что потенциально угрожает жизни, сообщило министерство обороны Австралии.

Моррисон сказал, что его правительство потребует ответов от Пекина.

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"Я вижу это не иначе, как акт устрашения, (...) неспровоцирован, необоснован, и Австралия никогда не согласится на такие акты запугивания", - сказал Моррисон на брифинге к журналистам.

Министр обороны Питер Даттон назвал инцидент "очень агрессивным актом", который произошел в исключительной экономической зоне Австралии.

"Я думаю, что китайское правительство надеется, что никто не говорит об этих агрессивных издевательствах", - сказал Даттон телевидению Sky News. "Мы видим различные его формы во всем регионе и во многих частях мира".

Во время инцидента китайское судно плыло на восток вместе с другим кораблем PLA-N через Арафурское море. Море лежит между северным побережьем Австралии и южным побережьем Новой Гвинеи.

Отношения между Австралией и Китаем, его главным торговым партнером, ухудшились после того, как Канберра запретила Huawei в своей сети 5G в 2018 году, ужесточил законы против внешнего политического вмешательства и призвала провести независимое расследование относительно происхождения COVID-19.

Напомним

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