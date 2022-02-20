Австралия обвиняет Китай в "акте запугивания" из-за лазера, который был нацелен на австралийский самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обвинил Китай в "акте устрашения" после того, как на прошлой неделе китайский военно-морской корабль направил лазер на американский военный самолет наблюдения. Об этом сообщает УНН со ссылкам на Reuters.
Детали
Морской патрульный самолет P-8A Poseidon был освещен в четверг во время полета над севером Австралии лазером с корабля народно-освободительной армии-ВМС (PLA-N), что потенциально угрожает жизни, сообщило министерство обороны Австралии.
Моррисон сказал, что его правительство потребует ответов от Пекина.
Цитата
"Я вижу это не иначе, как акт устрашения, (...) неспровоцирован, необоснован, и Австралия никогда не согласится на такие акты запугивания", - сказал Моррисон на брифинге к журналистам.
Министр обороны Питер Даттон назвал инцидент "очень агрессивным актом", который произошел в исключительной экономической зоне Австралии.
"Я думаю, что китайское правительство надеется, что никто не говорит об этих агрессивных издевательствах", - сказал Даттон телевидению Sky News. "Мы видим различные его формы во всем регионе и во многих частях мира".
Во время инцидента китайское судно плыло на восток вместе с другим кораблем PLA-N через Арафурское море. Море лежит между северным побережьем Австралии и южным побережьем Новой Гвинеи.
Отношения между Австралией и Китаем, его главным торговым партнером, ухудшились после того, как Канберра запретила Huawei в своей сети 5G в 2018 году, ужесточил законы против внешнего политического вмешательства и призвала провести независимое расследование относительно происхождения COVID-19.
Напомним
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