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Австралія вводить нові санкції проти росії

Австралія вводить нові санкції проти росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Австралія оголосила про нові фінансові санкції та заборону на експорт до росії, йдеться у спільному пресрелізі прем'єр-міністра Ентоні Альбанезе та міністра закордонних справ Пенні Вонг у п'ятницю, передає УНН.

Деталі

Санкції торкнуться 21 організації, включаючи дочірні підприємства державної енергетичної компанії "Росатом" та найбільші російські нафтові та золотодобувні компанії.

Згідно з повідомленням, мішенями також стали оборонні організації, які підтримують війну росії в Україні, та п'ять російських банків, а також троє фізичних осіб.

Тим часом Австралія також заборонить експорт всього обладнання та пов'язаних з ним частин до росії та районів, що тимчасово перебувають під контролем москви.

Міністр закордонних справ Пенні Вонг заявила, що санкції націлені на сектори, які мають економічне та стратегічне значення для росії.

"Ми продовжимо працювати з G7 та міжнародними партнерами, щоб усунути глобальні наслідки російського вторгнення, - йдеться в повідомленні Альбанезе.

Додамо

Раніше сьогодні Велика Британія оголосила про нові санкції щодо росії.

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