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Австралия вводит новые санкции против россии

Австралия вводит новые санкции против россии

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 мая. УНН. Австралия объявила о новых финансовых санкциях и запрете на экспорт в россию, говорится в совместном пресс-релизе премьер-министра Энтони Альбанезе и министра иностранных дел Пенни Вонг в пятницу, передает УНН.

Детали

Санкции коснутся 21 организации, включая дочерние предприятия государственной энергетической компании "Росатом" и крупнейшие российские нефтяные и золотодобывающие компании.

Согласно сообщению, мишенями также стали оборонные организации, которые поддерживают войну россии в Украине, и пять российских банков, а также трое физических лиц.

Между тем Австралия также запретит экспорт всего оборудования и связанных с ним частей в россию и районы, временно находящиеся под контролем москвы.

Министр иностранных дел Пенни Вонг заявила, что санкции нацелены на секторы, которые имеют экономическое и стратегическое значение для россии.

"Мы продолжим работать с G7 и международными партнерами, чтобы устранить глобальные последствия российского вторжения, — говорится в сообщении Альбанезе.

Добавим

Ранее сегодня Великобритания объявила о новых санкциях в отношении россии.

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