Австралия вводит новые санкции против россии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Австралия объявила о новых финансовых санкциях и запрете на экспорт в россию, говорится в совместном пресс-релизе премьер-министра Энтони Альбанезе и министра иностранных дел Пенни Вонг в пятницу, передает УНН.
Детали
Санкции коснутся 21 организации, включая дочерние предприятия государственной энергетической компании "Росатом" и крупнейшие российские нефтяные и золотодобывающие компании.
Согласно сообщению, мишенями также стали оборонные организации, которые поддерживают войну россии в Украине, и пять российских банков, а также трое физических лиц.
Между тем Австралия также запретит экспорт всего оборудования и связанных с ним частей в россию и районы, временно находящиеся под контролем москвы.
Министр иностранных дел Пенни Вонг заявила, что санкции нацелены на секторы, которые имеют экономическое и стратегическое значение для россии.
"Мы продолжим работать с G7 и международными партнерами, чтобы устранить глобальные последствия российского вторжения, — говорится в сообщении Альбанезе.
Добавим
Ранее сегодня Великобритания объявила о новых санкциях в отношении россии.