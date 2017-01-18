Австралія не виключила поновлення пошуків MH370 у майбутньому

Д.Честер повідомив, що Австралія не виключає іншу пошукову операцію, але підкреслив, що не хоче надавати помилкову надію.

"Я не виключаю майбутній підводний пошук на будь-якій ділянці", - сказав Д.Честер.

Він також підкреслив, що на операції "не поставлять хрест".

За словами Д.Честера, аналіз супутникових знімків і уламків літака в океані продовжать у лютому. Австралія, зі свого боку, допоможе Малайзії, якщо виникатиме потреба, в тому числі проводитиме експертизу інших фрагментів літака, які можуть знайти.

"Ми повинні розуміти обмежену кількість фактичних даних наших фахівців у цій справі справу... Це все, чим наука і технічна діяльність могла допомогти у досягненні результатів пошуку", - зазначив Д.Честер.

"У майбутньому завдяки більш ретельному аналізу даних або появі нової технології, поліпшення обладнання, у нас може бути прорив", - виразив надію Д.Честер.

Австралія, Малайзія та Китай завершили пошуки в Індійському океані у вівторок, майже через три роки після зникнення літака. На борту було 239 людей, літак зник 8 березня 2014 року під час польоту з Куала-Лумпур до Пекіна. Пошуки проводили на більш ніж 120 тисячах квадратних кілометрів Індійського океану, фрагменти обрізків заліза знаходили навіть у Мадагаскарі. Лише деякі фрагменти ідентифікували, як імовірні частини борту Boeing 777.

Родичі загиблих у вівторок критикували рішення припинити пошук і вважають його "безвідповідальним".

Група підтримки сімей Voice370 заявила, що знайти малайзійський авіалайнер - це обов'язок перед авіапасажирами, і він повинен тривати на іншому місці.

"Зупинка на цьому етапі це ніщо інше, як безвідповідальність. Відсутність віри у дані, інструменти і рекомендації від масиву офіційних експертів, які зібрала влада - це зрада", - повідомили у заяві групи.

Прем'єр-міністр Австралії Малькольм Тернбулл сказав, що співчуває сім'ям, але чиновники зробили все, що могли.