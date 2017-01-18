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Австралия не исключает возобновление поисков MH370 в будущем

Австралия не исключает возобновление поисков MH370 в будущем

Киев • УНН

 • 7516 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Министр транспорта Австралии Даррен Честер заявил, что поиск самолета Malaysia Airlines рейса MH370 могут возобновить в будущем, если появятся "новые достоверные доказательства", передает УНН со ссылкой на ВВС.

Д.Честер сообщил, что Австралия не исключает еще одну поисковую операцию, но подчеркнул, что не хочет давать ложную надежду.

"Я не исключаю будущий подводный поиск на любом участке", - сказал Д.Честер.

Он также подчеркнул, что на операции "не поставят крест".

По словам Д.Честера, анализ спутниковых снимков и обломков самолета в океане продолжат в феврале. Австралия, со своей стороны, поможет Малайзии, если возникнет необходимость, в том числе проводить экспертизу других фрагментов самолета, которые могут найти.

"Мы должны понимать ограниченное количество фактических данных наших специалистов в этом деле... Это все, чем наука и техническая деятельность могли помочь в достижении результатов поиска", - отметил Д.Честер.

"В будущем благодаря более тщательному анализу данных или появлению новой технологии, улучшению оборудования, у нас может быть прорыв", - выразил надежду Д.Честер.

Австралия, Малайзия и Китай завершили поиски в Индийском океане во вторник, спустя почти три года после исчезновения самолета. На борту было 239 человек, самолет исчез 8 марта 2014 года во время полета из Куала-Лумпур в Пекин. Поиски проводились на более чем 120 тысячах квадратных километров Индийского океана, фрагменты обрезков железа находили даже на Мадагаскаре. Только некоторые фрагменты идентифицировали, как возможные части борта Boeing 777.

Родственники погибших во вторник критиковали решение прекратить поиск и считают его "безответственным".

Группа поддержки семей Voice370 заявила, что найти малазийский авиалайнер - это долг перед авиапассажирами, и он должен продолжаться на другом месте.

"Остановка на данном этапе это не что иное, как безответственность. Отсутствие веры в данные, инструменты и рекомендации массива официальных экспертов, которые собрала власть - это предательство", - сообщили в заявлении группы.

Премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл сказал, что сочувствует семьям, но чиновники сделали все, что могли.

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