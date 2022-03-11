Авіаудар ворога по Луцьку: кількість загиблих збільшилася до чотирьох

Цитата

“Щодо ракетних ударів у аеродром поблизу Луцька.На жаль, внаслідок ударів є 4 загиблих та 6 поранених. Наразі аварійно-рятувальні роботи завершені”, - йдеться в повідомленні.

Додамо

Сьогодні вранці окупанти вранці завдали ударів по Луцьку, Івано-Франківську - вибухи прозвучали в районі аеродромів, та по Дніпру - снаряди вибухнули у житловому секторі, є щонайменше один загиблий.