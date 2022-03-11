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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 54172 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 109809 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 188073 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 180316 перегляди

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1 квітня, 09:22 • 154200 перегляди

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Авіаудар ворога по Луцьку: кількість загиблих збільшилася до чотирьох

Авіаудар ворога по Луцьку: кількість загиблих збільшилася до чотирьох

Київ • УНН

 • 143696 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Кількість загиблих внаслідок ворожих авіаційних ударів збільшилася до чотирьох. Про це інформує голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко, пише УНН.

Цитата

“Щодо ракетних ударів у аеродром поблизу Луцька.На жаль, внаслідок ударів є 4 загиблих та 6 поранених. Наразі аварійно-рятувальні роботи завершені”, - йдеться в повідомленні.

Додамо

Сьогодні вранці окупанти вранці завдали ударів по Луцьку, Івано-Франківську - вибухи прозвучали в районі аеродромів, та по Дніпру - снаряди вибухнули у житловому секторі, є щонайменше один загиблий. 

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