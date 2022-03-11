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Авиаудар врага по Луцку: число погибших увеличилось до четырех

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Число погибших в результате вражеских авиационных ударов увеличилось до четырех. Об этом информирует председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко, пишет УНН.

Цитата

“Относительно ракетных ударов в аэродром вблизи Луцка. К сожалению, в результате ударов есть 4 погибших и 6 раненых. Сейчас аварийно-спасательные работы завершены”, - говорится в сообщении.

Добавим

Сегодня утром оккупанты утром нанесли удары по Луцку, Ивано-Франковску - взрывы прозвучали в районе аэродромов, и по Днепру - снаряды взорвались в жилом секторе, есть по меньшей мере один погибший.

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