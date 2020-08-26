Авіацію Ізраїлю помітили над прикордонними районами Лівану
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Представник Армії оборони Ізраїлю Авішай Андрае повідомив у вівторок про інцидент на кордоні з Ліваном, де був виявлений прохід, зроблений в дротяних загородженнях. Як повідомив телеканал Al-Hadath, в небі над прикордонними районами Лівану з’явилися винищувачі ВПС Ізраїлю, які здійснюють розвідувальні польоти. Ударів по наземних цілях не завдається, пише УНН.
Раніше ізраїльська артилерія випустила освітлювальні ракети над ліванськими населеними пунктами Хоула і Мейс-ель-Джебель. Військові прочісують прикордонну місцевість біля ізраїльського селища Манара, з тим щоб переконатися, чи не було проникнення збройної групи “Хезболлах” з території Лівану.
Армійське командування оголосило часткову тривогу і перекрило дороги на півночі Галілеї, жителям рекомендовано не залишати своїх будинків. За інформацією телеканалу, в штаб північного військового округу вилетів прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, щоб особисто простежити за операцією.
27 липня ізраїльська армія повідомила, що запобігла проникнення групи озброєних терористів в районі кордону з Ліваном, де зав’язалася перестрілка, в результаті якої з ізраїльської сторони втрат немає. Армійська пресслужба зазначила, що ізраїльські підрозділи відкрили вогонь по противнику, застосувавши стрілецьку зброю і кулемети.
Прем’єр-міністр Нетаньяху попередив, що Ліван і шиїтський рух “Хезболлах” нестимуть відповідальність за будь-який напад на Ізраїль з ліванської території.
Раніше, лідер шиїтської партії “Хезболлах” шейх Хасан Насрулла не виключив, що Ізраїль може нести відповідальність за вибух в морському порту Бейрута.