Авиацию Израиля заметили над пограничными районами Ливана
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Представитель Армии обороны Израиля Авишай Андрае сообщил во вторник об инциденте на границе с Ливаном, где был обнаружен проход, сделанный в проволочных заграждениях. Как сообщил телеканал Al-Hadath, в небе над пограничными районами Ливана появились истребители ВВС Израиля, которые совершают разведывательные полеты. Ударов по наземным целям не наносится, пишет УНН.
Ранее израильская артиллерия выпустила осветительные ракеты над ливанскими населенными пунктами Хоула и Мейс-эль-Джебель. Военные прочесывают пограничную местность возле израильского поселка Манара, с тем чтобы убедиться, не было ли проникновения вооруженной группы “Хезболлах” с территории Ливана.
Армейское командование объявило частичную тревогу и перекрыло дороги на севере Галилеи, жителям рекомендовано не покидать своих домов. По информации телеканала, в штаб северного военного округа вылетел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, чтобы лично проследить за операцией.
27 июля израильская армия сообщила, что предотвратила проникновение группы вооруженных террористов в районе границы с Ливаном, где завязалась перестрелка, в результате которой с израильской стороны потерь нет. Армейская пресс-служба отметила, что израильские подразделения открыли огонь по противнику, применив стрелковое оружие и пулеметы.
Премьер-министр Нетаньяху предупредил, что Ливан и шиитское движение “Хезболлах” будут нести ответственность за любое нападение на Израиль с ливанской территории.
Ранее, лидер шиитской партии “Хезболлах” шейх Хасан Насрулла не исключил, что Израиль может нести ответственность за взрыв в морском порту Бейрута.