Авіація ЗСУ завдала трьох ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Українська авіація за добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Уражено 1 зенітно-ракетний комплекс. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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«Авіація Сил оборони за добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження живої сили, 1 склад пально-мастильних матеріалів, а також станцію радіоелектронної боротьби противника», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Протягом доби російські окупанти завдали одного ракетного та 35 авіаційних ударів по Україні.