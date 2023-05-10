Авиация ВСУ нанесла три удара по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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КИЕВ. 10 мая. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Поражен 1 зенитно-ракетный комплекс. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Цитата

«Авиация Сил обороны за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения живой силы, 1 склад горюче-смазочных материалов, а также станцию радиоэлектронной борьбы противника», - говорится в сообщении.

Дополнение

В течение суток российские оккупанты нанесли один ракетный и 35 авиационных ударов по Украине.

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